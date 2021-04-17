İsrail ordusundan Gazze'de bazı hedeflere hava saldırısı - Son Dakika

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalara saldırı düzenledi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerinde açık alanları hedef aldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail tarafından da saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde yayımladığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail yerleşim birimlerine doğru roket atıldığını duyurmuştu.

Gazze tarafından ise söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlenen olmamıştı.