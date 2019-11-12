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İsrail ordusundan Gazze'ye operasyon: İslami Cihad'ın komutanı Ebu El Ata öldürüldü
8 saat önce
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir eve yaptığı saldırıda Filistinli örgüt İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu El Ata'yı öldürdüğünü açıkladı. Saldırıda El Ata'nın karısı da hayatını kaybederken iki Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir eve yaptığı saldırıda Filistinli örgüt İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin komutanlarından Beha Ebu El Ata'yı öldürdüğünü açıkladı.
Saldırıda El Ata'nın eşi de hayatını kaybederken iki Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:31
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