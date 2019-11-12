Son Dakika Haberleri: İsrail ordusundan Gazze'ye operasyon: İslami Cihad'ın komutanı Ebu El Ata öldürüldü
Son Dakika Dünya İsrail ordusundan Gazze'ye operasyon: İslami Cihad'ın komutanı Ebu El Ata öldürüldü - Son Dakika Dünya

İsrail ordusundan Gazze'ye operasyon: İslami Cihad'ın komutanı Ebu El Ata öldürüldü

8 saat önce

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir eve yaptığı saldırıda Filistinli örgüt İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu El Ata'yı öldürdüğünü açıkladı. Saldırıda El Ata'nın karısı da hayatını kaybederken iki Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan Gazze'ye operasyon: İslami Cihad'ın komutanı Ebu El Ata öldürüldü, System.String[]

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir eve yaptığı saldırıda Filistinli örgüt İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin komutanlarından Beha Ebu El Ata'yı öldürdüğünü açıkladı.


Saldırıda El Ata'nın eşi de hayatını kaybederken iki Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

İsrail, Gazze, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı
700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı Ölen eski ingiliz istihbarat subayının eşi: intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyorum Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail ordusundan Gazze'ye operasyon: İslami Cihad'ın komutanı Ebu El Ata öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]