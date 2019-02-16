İsrail Ordusundan Hizbullah'a Karşı Tatbikat
1 saat önce
İsrail ordusunca, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Lübnan Hizbullahı'na karşı bir savaş senaryosu için zırhlı kolordu ile geniş çaplı tatbikat düzenlediği belirtildi.
İsrail
ordusunca, Batı Şeria
'nın Ürdün
Vadisi bölgesinde Lübnan
Hizbullahı'na karşı bir savaş senaryosu için zırhlı kolordu ile geniş çaplı tatbikat düzenlediği belirtildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ordunun zırhlı kolordudaki yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği tatbikat çerçevesinde ortak topçu ve hava saldırıları yapma yeteneği de değerlendirildi.
İsrail ordusu, 4 Aralık
2018'de Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı. İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu tünellerin imha edildiği duyurulmuştu.
UNIFIL, İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığını doğrulamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:50 Kaynak: AA
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