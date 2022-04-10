Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 21 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 21 Filistinli gözaltına alındı

10.04.2022 12:06

Edinilen son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdüren İsrail ordusu 21 Filistinliyi gözaltına aldı, en az 10 kişi de baskınlar sırasında yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdüren İsrail ordusu 21 Filistinliyi gözaltına aldı, en az 10 kişi de baskınlar sırasında yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da yer alan Cenin kenti, Yabad beldesi, Eriha ve Tulkerim'e sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Beni Barak'ta 29 Mart'taki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin yaşadığı Cenin yakınındaki Yabad beldesine düzenlenen baskında, şüphelilerden birinin evinde "orduya ait mühimmat, üniforma ve patlayıcı düzenek" bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bölgede 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Yerel basındaki haberlere göre İsrail ordu sözcülüğü, İsrail içinde saldırı hazırlığı yapan bir hücrenin mensuplarını aradıklarını, söz konusu kişilerin "silahlarını bırakarak geri Batı Şeria'ya kaçtığını ve Batı Şeria'da operasyonların süreceği" mesajını verdi.

Yabad beldesine düzenlenen baskınlarda silahlı çatışma yaşandığı belirtildi.

Baskınlarda 10 Filistinli yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun düzenlediği baskınlarda en az 10 Filistinlinin yaralandığı, sağlık ekiplerinin yaralılara gerekli müdahaleyi yaptığı aktarıldı.

Açıklamada yaralanmalardan beşinin gerçek mermi, ikisinin mermi şarapnel parçası, birinin darp, ikisinin İsrail ordusuna bağlı köpek ısırması sonucu gerçekleştiği paylaşıldı.

Batı Şeria'da gözaltı dalgası

Filistin kaynakları İsrail ordusunun Batı Şeria genelinde 21 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Söz konusu Filistinlilerden 15'i Cenin kenti ile yakınlarındaki Yabad beldesinde, 6'sı ise Eriha ve Tulkerim yakınlarındaki Nur eş-Şems kampına düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı.

Tel Aviv'deki saldırıda 3 kişi ölmüştü

Başkent Tel Aviv'de 7 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. İsrail polisi, Batı Şeria'nın Cenin kentinden saldırıyı gerçekleştiren Filistinli gencin sabah saatlerinde öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.

İsrail hükümeti, Tel Aviv'deki son saldırının hemen ardından Cenin kentine açılan güvenlik kontrol noktası Celeme'nin (Gilboa) ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurmuştu.

İsrail güvenlik birimleri söz konusu saldırıların ardından alarm durumuna geçmiş, 24 Mart'ta ve dün yapılan açıklamalarda işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye birlikler yönlendirdiğini duyurmuştu.

İsrail askerleri dün de Cenin'e baskın düzenlemişti

İsrail ordusu cumartesi sabahı da Cenin kentine baskın düzenlemiş ve silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı baskında 13 Filistinli de yaralanmıştı.

Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 21 Filistinli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 21 Filistinli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 21 Filistinli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 21 Filistinli gözaltına alındı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 21 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 21 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
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