Son Dakika Haberleri: İsrail ordusunun Gazze sınırında açtığı ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze sınırında açtığı ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti

3 dakika önce

sınırında

İsrail ordusunun Gazze sınırında açtığı ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti, System.String[]
İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırı yakınlarında açtığı ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kalaşnikof, el bombası ve RPG roketatar taşıyan birkaç Filistinlinin sınır tellerine yaklaştığı, içlerinden birinin sınırı aşması üzerine İsrail askerlerinin ateş açmasıyla olay yerindeki Filistinlilerin öldürüldüğü bildirildi.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:17 
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