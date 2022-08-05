İsrail saldırılarına Gazze'den roketlerle karşılık verildi - Son Dakika
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İsrail saldırılarına Gazze'den roketlerle karşılık verildi

05.08.2022 22:31

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarına Gazze'den roketlerle karşılık verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarına Gazze'den roketlerle karşılık verildi - Son Dakika
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