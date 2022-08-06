İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı

06.08.2022 15:18

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

YORUMLAR
500
UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli İslami Cihad Hareketi: Ateşkesten bahsetmek için henüz çok erken İslami Cihad Hareketi: Ateşkesten bahsetmek için henüz çok erken
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:50 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 15:18:26. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement