Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız, kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı - Son Dakika

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