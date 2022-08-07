İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı - Son Dakika
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İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı

07.08.2022 16:14

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı - Son Dakika
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