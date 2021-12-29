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İsrail ordusunun "İran'ın Fordo Nükleer Tesisini vurmasının mümkün olmadığı" iddiası - Son Dakika

İsrail ordusunun "İran'ın Fordo Nükleer Tesisini vurmasının mümkün olmadığı" iddiası

29.12.2021 03:09
İsrail ordusunun "İran'ın Fordo Nükleer Tesisini vurmasının mümkün olmadığı" iddiası

İsrail ordusunun, İran'daki bazı nükleer tesisleri vuracak silahlara sahip olmasına rağmen Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisini hedef almasının mümkün olmadığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, İran'daki bazı nükleer tesisleri vuracak silahlara sahip olmasına rağmen Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisini hedef almasının mümkün olmadığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu Kan'da yer alan ordu raporunda, ülke içinde ve bölgede 2021 yılında icra edilen güvenlik konularına dikkat çekildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin, İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisini vurabilecek güçteki ağır mühimmatlara sahip olduğu öne sürülen raporda, "Ama Fordo Nükleer Tesisi ise dağın dibindeki yer altında son derece korunaklı durumda." ifadeleri yer aldı.

Ön cephedeki Lübnan, Suriye ve Gazze'yle savaş için gerekli hazırlıklar olmadan İran'a saldırının mümkün olmadığına işaret edilen raporda, bu nedenle de İsrail ordusunun hava kuvvetlerini gerekli hava savunma sistemleriyle donattığı ve kara kuvvetlerine gerekli takviyeler yaptığına değinildi.

İsrail'in 10 yıl önce İran nükleer tesislerini vurabilecek imkanlara sahip olduğu ancak o sırada siyasi makamların bu yönde bir karar almadığı aktarılan raporda, halihazırda ise İran'ın Rusya'dan aldığı S-300 bataryalarının kullanımı başta olmak üzere hava savunma sistemlerini güçlendirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun saldırı düzenleme ihtimalinin bir parçası olarak Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin saldırı planları hazırlığı için talimat verdiğine vurgu yapılan raporda, İran'ın 2 yıl içinde nükleer bomba elde edebileceği belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan hava sahasını genel anlamda özgürce kullanabildiği ancak son bir yılda bölgeye gelen hava savunma sistemlerinin engeller oluşturduğu belirtilen raporda, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'ın hassas füze elde etme projesini engellemenin önemsendiğine dikkat çekildi.

Suriye topraklarındaki onlarca hedefin geçen yıl vurulduğu aktarılan raporda, 2021 yılında Beşşar Esed rejimine bağlı ordunun İsrail savaş uçaklarına karşı kullandığı füzelerin sayısında artış görüldüğü vurgulandı.

Raporda ayrıca, Arap ülkeleri ile varılan normalleşme sayesinde ABD ordusunun himayesinde İsrail-Arap ülkeleri arasında askeri iş birliğinin mümkün hale geldiği ifade edildi.

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Togo Cumhuriyeti, Nükleer, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusunun 'İran'ın Fordo Nükleer Tesisini vurmasının mümkün olmadığı' iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusunun "İran'ın Fordo Nükleer Tesisini vurmasının mümkün olmadığı" iddiası - Son Dakika
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