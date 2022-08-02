İsrail ordusu Cenin'deki İslami Cihad liderini yaralayarak gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu Cenin'deki İslami Cihad liderini yaralayarak gözaltına aldı

02.08.2022 00:27
İsrail ordusu Cenin'deki İslami Cihad liderini yaralayarak gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İslami Cihad Hareketi lideri Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına aldığı, çatışmada bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İslami Cihad Hareketi lideri Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına aldığı, çatışmada bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin'deki evine baskın düzenledikleri Saadi'yi vurarak yaraladı. İsrail güçleri ardından Saadi'yi gözaltına aldı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi, Saadi'nin karısının da İsrail askerlerinin saldırısında yaralandığını, genç bir adamın da bacağından vurulduğunu açıkladı.

Yerel kaynaklar, Saadi'nin damadının da gözaltına alındığını belirtti.

Bir Filistinli öldürüldü

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden bir Filistinli Cenin'deki Devlet Hastanesine getirildi.

Sosyal medyada, İsrail ordusunun çok sayıda zırhlı araç, buldozerle bölgeye girdiği ve Cenin semalarında helikopterlerin görüldüğü görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu ise farklı ekiplerin katılımıyla Cenin kentinde "iki terör şüphelisini" gözaltına aldıklarını açıkladı. Bölgede çatışma çıktığı ve karşı taraftaki bazı kişilerin vurulduğu aktarıldı.

Şüphelilerin İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından sorguya götürüldüğü ifade edildi ancak kimliklerine ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınlarda Filistinli silahlı gruplarla genelde çatışma çıkıyor.

Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de mayısta Cenin kampına düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurularak öldürülmüştü. Uluslararası tepkiye rağmen İsrail ordusunun olayla ilgili soruşturması sonucunda herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı İsrail güçleri, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail güçleri, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Cenin'deki İslami Cihad liderini yaralayarak gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:08 Saudi petrol şirketi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
23:00 Burak Yılmaz, çalışma izni krizini atlattı! Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıktı
22:49 Bisiklet süren İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi'ne otomobille çarpıp kaçtılar! Yaşananlar kameralara kaydedildi
22:30 Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatoş'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı
22:15 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 00:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Cenin'deki İslami Cihad liderini yaralayarak gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement