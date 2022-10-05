İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü

05.10.2022 17:34

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı bir beldeye düzenlediği baskında bir Filistinlinin öldürüldüğü, 2'si kameraman 4 Filistinlinin de gerçek mermilerle yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı bir beldeye düzenlediği baskında bir Filistinlinin öldürüldüğü, 2'si kameraman 4 Filistinlinin de gerçek mermilerle yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesine düzenlediği baskında Filistinli Ala Nasır Ahmed (21), İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü.

Ayrıca, İsrail askerlerinin 2'si omzundan, biri elinden biri de ayağından, 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Filistin Devlet Televizyonu, İsrail askerlerinin Deyr el-Hatab beldesine düzenledikleri baskında ekiplerine ateş açıldığını ve iki kameramanın yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Deyr el-Hatab'ta bir evi kuşattığını, bölgede İsrail askerleri ve silahlı Filistinlilerle çatışmalar çıktığını aktardı. İsrail askerlerinin, çevredeki Filistinlileri dağıtmak için ayrıca göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

İsrail ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu Batı Şeria'nın kuzeyi, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü, birini yaraladı İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü, birini yaraladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
20:38 HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi
20:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:22 OPEC+'dan 2 milyon varillik üretim kesintisi! Akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:27 Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 21:28:36. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement