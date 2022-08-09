İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı

09.08.2022 09:18
İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 4'ü ağır olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 4'ü ağır olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde düzenlediği baskınla bir evi kuşatmaya aldığı belirtildi.

Baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açan İsrail askerlerinin 30 Filistinliyi yaraladığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bu arada görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri baskın düzenlediği Nablus'un eski şehir bölgesinde gerçek mermi ve biber gazı kullandı.

İsrail ordusu, Temmuz'da Nablus'un eski şehir bölgesine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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