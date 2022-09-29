İsrail basını: İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarında SİHA kullanacak - Son Dakika
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İsrail basını: İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarında SİHA kullanacak

29.09.2022 11:46
İsrail basını: İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarında SİHA kullanacak

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda çatışmaların şiddetinden kaçınmak için, Filistinlilere karşı silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanacağı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda çatışmaların şiddetinden kaçınmak için, Filistinlilere karşı silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanacağı bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi'nin, Batı Şeria'daki komutanların, hedeflenen kişilerin öldürülmesi için SİHA kullanmalarına yeşil ışık yaktı.

SİHA kullanımı kararının, İsrail güçlerinin, özellikle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Nablus kentlerinde Filistinlileri tutuklamak için yaptığı baskınlar sırasında meydana gelen saldırı ve çatışmalardaki artışın ardından geldiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordu komutanlarının, eylül ayında, operasyonlar sırasında SİHA kullanma olasılığına hazırlık için eğitim aldıkları belirtilmişti.

İsrail Hava Kuvvetleri, 2008'den beri Gazze Şeridi'ndeki direniş örgütleri Hamas ve İslami Cihad'a karşı saldırılarında SİHA kullanırken, Batı Şeria'da daha önce kullanılmamıştı.

İsrail baskınları, Batı Şeria'da gerginliği tırmandırıyor

İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına almak için işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenliyor.

İsrail ordusunun baskınlarına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

Dün de Cenin kentinde baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, 4 Filistinliyi öldürmüş, 44 Filistinliyi yaralamıştı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail basını: İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarında SİHA kullanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail basını: İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarında SİHA kullanacak - Son Dakika
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