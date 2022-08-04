İsrail Gazze çevresinde aldığı önlemlere üçüncü günde de devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Gazze çevresinde aldığı önlemlere üçüncü günde de devam ediyor

04.08.2022 13:24
İsrail Gazze çevresinde aldığı önlemlere üçüncü günde de devam ediyor

İsrail ordusunun, İslami Cihad Hareketi yöneticisi Bessam Saadi'yi gözaltına almasının ardından olası bir intikam saldırısı endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini yüksek tutmaya devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, İslami Cihad Hareketi yöneticisi Bessam Saadi'yi gözaltına almasının ardından olası bir intikam saldırısı endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini yüksek tutmaya devam ettiği bildirildi.

İsrail resmi yayın kuruluşunun haberine göre, ordu birlikleri Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmayı sürdürüyor.

Haberde İsrail ordusunun güvenlik önlemleri kapsamında Gazze üzerinde onlarca insansız hava aracı (İHA) uçurduğu aktarıldı.

Son 3 gündür devam eden önlemler kapsamında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı kapalı tutulmaya devam ederken, bölgede kara yolu hareketliliği durdurulmuş durumda. Mal geçişi için kullanılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ise aktif olarak kullanılıyor.

İsrail ordusu dün, Gazze çevresindeki yolları kapatmayı sürdürme kararı almıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), söz konusu kararın gerekçesinin, İslami Cihad Hareketinin İsrail'e karşı bir intikam saldırısı niyetinde olduğuna dair istihbarata dayandığını aktarmıştı.

İsrail kabinesi de alınan önlemlerin, ne zaman sona ereceğine yönelik bir tarih belirlemeksizin sürdürülmesi kararı almıştı.

İsrail ordusu 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli de hayatını kaybetmişti. Olayın üzerine İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Habib, "Bu suç cezasız kalmayacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

YORUMLAR
500
İsrail Genelkurmay Başkanı, abluka altındaki Gazze sınırına gitti İsrail Genelkurmay Başkanı, abluka altındaki Gazze sınırına gitti GAZZE – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik... GAZZE – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik...
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze çevresinde aldığı önlemlere üçüncü günde de devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:03 KPSS ile personel alım sürecini Bakan Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 19:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Gazze çevresinde aldığı önlemlere üçüncü günde de devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement