İsrail ordusunun Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 44 gündür devam eden saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 13 bini aştı. İşgalci İsrail askerlerinin saldırılarında binlerce Filistinli çocuk ve kadın hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise kayıp durumda.
Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 44'üncü gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durumu paylaştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın 13 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ölenlerden, 201'inin doktor, hemşire ve sağlık personeli, 22'sinin sivil savunma personeli, 60'ının gazeteci olduğu ifade edildi.
Daha önce açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu rakamın yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu aktarıldı.
İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından, işgal edilen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, 100'den fazla Filistinlinin İsrail'e getirildiği belirtildi. Söz konusu Filistinlilerin "Hamas mensubu" olduğu öne sürülen açıklamada, alıkonulanların sorgulandığı aktarıldı. Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinliyi alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü aktarmıştı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 2 askerin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu, bugün ilk olarak 2 askerinin, ardından 3 askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Son sayılarla bugün ölen asker sayısı 7'ye çıktı. İsrail ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattığı 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 63'e yükseldiğini bildirdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, işgalci İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı.
Son Dakika › İnsan Hakları › İsrail ordusunun Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika