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İsrail ordusunun Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail ordusunun Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgali altındaki Gazze'de can kaybı sayısı korkunç boyutlara ulaştı. İsrail saldırılarının 44'üncü gününde Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine yükseldi.

19.11.2023 22:43  - Güncelleme: 22:47

İsrail ordusunun 44 gündür devam eden saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 13 bini aştı. İşgalci İsrail askerlerinin saldırılarında binlerce Filistinli çocuk ve kadın hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise kayıp durumda.

İsrail ordusunun kanlı Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi

ÖLENLERİN 5 BİN 500'Ü ÇOCUK

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 44'üncü gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durumu paylaştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın 13 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun kanlı Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi

201 SAĞLIK ÇALIŞANI VE 60 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, ölenlerden, 201'inin doktor, hemşire ve sağlık personeli, 22'sinin sivil savunma personeli, 60'ının gazeteci olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun kanlı Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi

YARALI SAYISI 30 BİNDEN FAZLA

Daha önce açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu rakamın yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun kanlı Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi

100'DEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ALIKOYDULAR

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından, işgal edilen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, 100'den fazla Filistinlinin İsrail'e getirildiği belirtildi. Söz konusu Filistinlilerin "Hamas mensubu" olduğu öne sürülen açıklamada, alıkonulanların sorgulandığı aktarıldı. Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinliyi alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü aktarmıştı.

İsrail ordusunun kanlı Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi

GAZZE'DE 63 İŞGALCİ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 2 askerin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu, bugün ilk olarak 2 askerinin, ardından 3 askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Son sayılarla bugün ölen asker sayısı 7'ye çıktı. İsrail ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattığı 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 63'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusunun kanlı Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, işgalci İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - İnsan Hakları

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Son Dakika İnsan Hakları İsrail ordusunun Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusunun Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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