Filistin Başbakanı, İsrail'in Şuafat'taki kuşatmasına karşı uluslararası topluma çağrı yaptı - Son Dakika
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Filistin Başbakanı, İsrail'in Şuafat'taki kuşatmasına karşı uluslararası topluma çağrı yaptı

12.10.2022 00:26
Filistin Başbakanı, İsrail'in Şuafat'taki kuşatmasına karşı uluslararası topluma çağrı yaptı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı'na yönelik kuşatmasının sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Doğu Kudüs'te on binlerce Filistinlinin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı'na yönelik kuşatmasının sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, 8 Ekim'de İsrail ordusuna ait bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir polisin öldürülmesi üzerine İsrail'in dört gündür Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatmaya karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Iştiyye, "(İsrail) İşgal yönetiminin, işgal altındaki Kudüs'teki Şuafat Kampı'nda halkımıza yönelik günlerdir uyguladığı ablukaya son verilmesi için uluslararası toplumdan çabalarını seferber etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne kampa girme çağrısı yaparak "Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların boyutunu gözlemlemelerini ve kamptan giriş-çıkışların özgürce devam etmesi için çalışmalarını" istedi.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine hareket halindeki bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen "doğal bir tepki" olduğunu belirtmişti.

Saldırganı arama çalışmalarını dört gündür sürdüren İsrail askerleri, kampı kuşatma altına alarak giriş çıkışlara yasak getirdi.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı kuşatma günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenliyor.

Dün "insanlık onuru adına" süresiz sivil itaatsizlik eylemi başlatan kamp sakinleri, bu kapsamda, kamptaki tüm okullarda eğitimin askıya alınacağını, çarşamba günü iş yerlerinin kapatılacağını ve işçilerin greve gideceğini duyurdu.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda Çatışmalar Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda Çatışmalar İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı, İsrail'in Şuafat'taki kuşatmasına karşı uluslararası topluma çağrı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin Başbakanı, İsrail'in Şuafat'taki kuşatmasına karşı uluslararası topluma çağrı yaptı - Son Dakika
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