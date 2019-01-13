Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusunun Lübnan Sınırındaki Tünel Operasyonları Sona Erdi

İsrail Ordusunun Lübnan Sınırındaki Tünel Operasyonları Sona Erdi

23 dakika önce

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait altıncı tünelin keşfedildiğini ve operasyonların sona erdiğini açıkladı.

İsrail Ordusunun Lübnan Sınırındaki Tünel Operasyonları Sona Erdi, System.String[]
İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait altıncı tünelin keşfedildiğini ve operasyonların sona erdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan sınır hattında başlatılan Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah'a ait 6. tünelin bulunduğunu açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, tünelin Lübnan'ın Rumya köyünde bulunduğu ve önümüzdeki günlerde imha edileceği belirtildi. İsrail ordusu, altıncı tünelin de bulunmasıyla operasyonun sona erdiğini duyurdu.

İsrail ordusu daha önce Lübnan sınırında Hizbullah'a ait 5 tünelin keşfedildiğini ve tünellerin imha edildiğini açıklamıştı.

İsrail 4 Aralık'ta Lübnan sınırındaki Hizbullah'a ait tünelleri yok etmek için 'Kuzey Kalkanı' adı altında askeri bir operasyon başlattığını duyurmuştu. - TEL AVİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, 3. Sayfa
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