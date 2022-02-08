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İsrail ordusunun öldürdüğü üç Filistinlinin cenazesinde işgale tepkiler yükseldi - Son Dakika

İsrail ordusunun öldürdüğü üç Filistinlinin cenazesinde işgale tepkiler yükseldi

08.02.2022 19:56
İsrail ordusunun öldürdüğü üç Filistinlinin cenazesinde işgale tepkiler yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçlerinin ateş açarak öldürdüğü üç Filistinlinin cenazesine binlerce kişi katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçlerinin ateş açarak öldürdüğü üç Filistinlinin cenazesine binlerce kişi katıldı.

İsrail ordusunun bugün Nablus'ta düzenlediği operasyonda özel kuvvetlerin, araçlarına ateş açarak öldürdüğü Edhem Mebruka, Muhammed ed-Dahil ve Eşref Mübsalat'ın cenazesini bekleyen Filistinliler, Rafidiye Hastanesi önünde toplandı.

Filistin topraklarındaki işgale ve İsrail ordusuna tepki gösteren Filistinliler, "(Filistin yönetimine) İsrail ile koordinasyon niye? Ordusunun namlusu üzerimizde", "Canımızla, kanımızla sana geliyoruz şehit" sloganları attı.

Arkadaşları için slogan atan Filistinlilerden bazıları göz yaşlarını tutamadı. Üç Filistinlinin cenazesi, hastaneden alındıktan sonra binlerce kişi tarafından şehirdeki meydana taşındı. Bu sırada Filistin'deki direniş örgütlerinden silahlı kişiler uzunca süre havaya ateş açtı.

Filistinlilerin cenazeleri Nablus'taki mezarlıkta toprağa verildi.

Filistinli siyasi gruplar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Tulkerim ve Nablus kentlerinde, üç Filistinlinin öldürülmesine tepki olarak çarşamba günü genel grev çağrısı yaptı.

Öte yandan, Nablus kenti yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi önünde toplanan İsrailli yerleşimcilerin İsrail bayraklarıyla kutlama yaptığı görüldü.

İsrail askerleri aracın önünü kesip 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirmişti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil araçlarla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir aracın önünü keserek silahlı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise, öldürülen Filistinlilerin, "Nablus çevresinde bir dizi silahlı eylemde bulunan bir terör hücresinin 3 üyesi" olduğu ileri sürülmüştü.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusunun öldürdüğü üç Filistinlinin cenazesinde işgale tepkiler yükseldi - Son Dakika


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