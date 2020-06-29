İsrail, Orta Doğu'nun en büyük LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne ev sahipliği yaptı
İsrail, Orta Doğu'nun en büyük Onur Yürüyüşü'ne ev sahipliği yaptı.
İsrail, Orta Doğu'nun en büyük Onur Yürüyüşü'ne ev sahipliği yaptı. En büyük organizasyonun düzenlendiği Tel Aviv'de, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan trans şarkısı Dana International dahil bir çok yerel sanatçı konser verdi.View on euronews
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30.06.2020 03:48:45. #1.13#
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