Son Dakika Haberleri: İsrail parlamentosu erken seçim için kendini feshetti

İsrail parlamentosu erken seçim için kendini feshetti

1 saat önce

İsrail parlamentosu, 9 Nisan 2019'da yapılmasına karar verilen erken seçim için kendini feshetti.

İsrail parlamentosu erken seçim için kendini feshetti, System.String[]
İsrail parlamentosu, 9 Nisan 2019'da yapılmasına karar verilen erken seçim için kendini feshetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:54 

Ekonomi
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