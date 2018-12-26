İsrail parlamentosu erken seçim için kendini feshetti
1 saat önce
İsrail parlamentosu, 9 Nisan 2019'da yapılmasına karar verilen erken seçim için kendini feshetti.
İsrail
parlamentosu, 9 Nisan 2019'da yapılmasına karar verilen erken seçim için kendini feshetti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:54
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