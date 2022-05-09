İsrail Parlamentosu "hükümetten güvenoyunu geri çekme" talepleriyle yaz dönemine giriyor - Son Dakika
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İsrail Parlamentosu "hükümetten güvenoyunu geri çekme" talepleriyle yaz dönemine giriyor

09.05.2022 19:21
İsrail Parlamentosu "hükümetten güvenoyunu geri çekme" talepleriyle yaz dönemine giriyor

İsrail Parlamentosu (Knesset), muhalefetin hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi için sunduğu talepleri ele alacak oturumla yaz dönemine girmeye hazırlanıyor.

İsrail Parlamentosu (Knesset), muhalefetin hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi için sunduğu talepleri ele alacak oturumla yaz dönemine girmeye hazırlanıyor.

Geçen ay sağcı bir milletvekilinin desteğini çekmesiyle Knesset'teki çoğunluğu kaybeden Naftali Bennett başbakanlığındaki İsrail hükümeti, düşme riskine karşı mücadele veriyor.

Mansur Abbas liderliğindeki İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden Birleşik Arap Listesi (Ra'am Partisi) de Mescid-i Aksa'daki İsrail polisinin uygulamalarına karşı başlayan protestolarla birlikle Bennett hükümetine desteklerini dondurma kararı aldı. Dolayısıyla Bennett hükümetinin Birleşik Arap Listesi desteğini de kaybetmesi muhtemel görünüyor.

Knesset'in açıklanan dönem programına göre, bu akşam gerçekleşecek oturumda, "Bennett hükümetinden güvenoyunun geri çekilmesi" talebiyle sunulan öneriler tartışılacak.

Söz konusu önerinin, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin yanı sıra ultra-ortodoks Yahudi Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Partisi tarafından sunulduğuna işaret edildi.

Likud Partisi önerisinde, Bennett hükümeti hem İran'ın nükleer tehdidine karşı hem de hayat pahalılığı konusunda başarısız kalmakla suçlandı.

Yahudi Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Partisi'nin sundukları öneride ise Bennet hükümetinin, ekonomi ve güvenlik alanlarında başarılı olmadığı savunuluyor.

Knesset'te yer alan 120 milletvekili, Bennett hükümeti ile muhalefet partileri arasında yarı yarıya paylaşılıyor.

Times of Israel haber sitesi, Knesset'te 4 sandalyesi olan Birleşik Arap Listesi'nin desteğini çekmesi halinde Bennett hükümetinin çoğunluğunu kaybedeceğini savunuyor olsa da İsrail muhalefetinin hükümeti düşürmesi için hala bazı oylara ihtiyacı olduğu söyleniyor.

Hükümetin düşmesi erken seçimlerin önünü açar

Times of Israel haber sitesindeki haberde, 8 Mayıs Pazar günü muhalif partilerin Tel Aviv'deki Likud Partisi'nin merkez binasında bir toplantı gerçekleştirdiği ve hükümetin düşürülmesi için mücadelelerini sürdürme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Haberde, bu akşam Knesset'teki oturumda hükümetten güvenoyunu geri çekme talebiyle planlanan oylamadan sonuç alınamayacağı savunuldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre ise Başbakan Bennett, koalisyonda yer alan partilerle dün yaptığı toplantıda "Bu aşamada olacak seçimlerle kaos olur." uyarısında bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de "Görüldüğü kadarıyla muhalefet, hükümeti düşürme ve Knesst'i feshedecek oyları toplamakta başarılı olamadı.

Haberde, Bennett hükümetinin Knesset'te çoğunluğu kaybetmesi hasebiyle ciddi zorluklarla karşılaşacağına vurgu yapıldı.

Bu arada Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail hükümetinin Knesset'te çoğunluğu kaybetmesiyle zorlukların olabileceği ancak daha önceki hükümetlerde de buna benzer durumların olduğunu hatırlattı.

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Naftali Bennett, İsrail, Aksa, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Parlamentosu 'hükümetten güvenoyunu geri çekme' talepleriyle yaz dönemine giriyor - Son Dakika


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