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İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile "Terörist" diyen sağcı vekil, dışarı kovuldu - Son Dakika

İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile "Terörist" diyen sağcı vekil, dışarı kovuldu

28.07.2021 09:07

İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, dün başkanlık ettiği bir oturum sırasında kendisine terörist dediği için aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'i Knesset'ten apar topar dışarı kovdurdu.

İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin başkanlığında dün düzenlenen bir oturum sırasında, et-Tıybi ile İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir arasında sözlü tartışma çıktı.

"TERÖRİST" DEDİ

Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi'yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi.

ÇIKMAYI REDDEDİNCE YAKA PAÇA ATILDI

Et-Tıybi ise kendisine yönelik terörist ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir'i Knesset'ten kovmaları talimatını verdi. Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı çıkarttı.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay olağandışı olarak nitelendirdi.

İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile Terörist diyen sağcı vekil, dışarı kovuldu

Milletvekili, İsrail, Arap, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile 'Terörist' diyen sağcı vekil, dışarı kovuldu - Son Dakika Dünya


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