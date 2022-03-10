İsrail Parlamentosu, Zelenskiy'nin Genel Kurul'da konuşma talebini onayladı - Son Dakika
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İsrail Parlamentosu, Zelenskiy'nin Genel Kurul'da konuşma talebini onayladı

10.03.2022 20:50
İsrail Parlamentosu, Zelenskiy'nin Genel Kurul'da konuşma talebini onayladı

İsrail Parlamentosunun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini kabul ettiği bildirildi.

İsrail Parlamentosunun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini kabul ettiği bildirildi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan haberlere göre, Parlamento Başkanı Mickey Levy, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk ile Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans aracılığıyla konuşma yapması konusunda anlaştı.

Haberde, Zelenskiy'nin konuşmasının gelecek günlerde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, tarih konusunda net bir bilgi verilmedi.

Dün İsrail'in yerel medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Korniychuk tarafından yapılan talebe, Parlamento Başkanı Levy'nin, "konuşma zamanının kurumun iki aylık kış tatiline girmezden önceki son güne denk gelmesi, parlamenterlerin tatile çıkması ve salonun tadilata alınacağını belirterek" olumsuz cevap verdiği belirtilmişti.

Zelenskiy, birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu ve İngiliz Avam Kamarası'na Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla konuşma yapmıştı.

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Vladimir Zelenskiy, Parlamento, Ukrayna, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Parlamentosu, Zelenskiy'nin Genel Kurul'da konuşma talebini onayladı - Son Dakika


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