İsrail parlamentosundaki Arap vekillerden, Şeyh Sabri'nin "Aksa'dan uzaklaştırılmasına" tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail parlamentosundaki Arap vekillerden, Şeyh Sabri'nin 'Aksa'dan uzaklaştırılmasına' tepki - Son Dakika

İsrail parlamentosundaki Arap vekillerden, Şeyh Sabri'nin "Aksa'dan uzaklaştırılmasına" tepki

6 saat önce

İsrail parlamentosundaki Arap milletvekilleri, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirilmesine tepki gösterdi.

İsrail parlamentosundaki Arap vekillerden, Şeyh Sabri'nin

İsrail parlamentosundaki Arap milletvekilleri, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirilmesine tepki gösterdi.

Arap vekiller, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, İsrail güçleri tarafından Şeyh Sabri'nin evine düzenlenen baskını ve onun Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmasını kınadı.

Açıklamada, İsrail polisinin Aksa'ya yönelik ihlallerine dikkat çekilerek, söz konusu eylemlerin Rahmet Kapısı ziyaretçilerini ve murabıtları korkutma amacı taşıdığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail parlamentosundaki Arap vekiller, Ahmed Tibi, Mansur Abbas, Velid Taha, İmtanis Şehade ve Usama Saadi, Şeyh Sabri'yi Kudüs'teki evinde ziyaret etti.

Şeyh Sabri, basın mensuplarına dün yaptığı açıklamada, "cuma hutbesinde provokasyon" iddiasıyla İsrail'e ait Kışla Polis Merkezinde sorgulandığını ve kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiğini söylemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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