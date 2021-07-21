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İsrail, "Pegasus" casusu yazılımını soruşturmak üzere üst düzey ekip kurdu - Son Dakika

İsrail, "Pegasus" casusu yazılımını soruşturmak üzere üst düzey ekip kurdu

21.07.2021 21:27
İsrail,

İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı ile telefonları ele geçirilen 50 binde fazla kişinin arasında birçok dünya liderinin ve üst düzey yetkilinin de yer aldığı iddialarının ardından İsrail, casus yazılımı soruşturmak üzere üst düzey ekip kurulduğunu bildirdi.

İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı ile telefonları ele geçirilen 50 binde fazla kişinin arasında birçok dünya liderinin ve üst düzey yetkilinin de yer aldığı iddialarının ardından İsrail, casus yazılımı soruşturmak üzere üst düzey ekip kurulduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde, İsrail merkezli siber silah firması NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımı kullanılarak dünya genelinde 50 binden fazla kişinin telefonunun hedef alındığının ortaya çıkması, dünya gündemine oturmuştu. İsrail kaynakları, NSO Group tarafından satılan casus yazılımların küresel ölçekte kötüye kullanıldığına dair artan iddiaları değerlendirmek için bakanlıklar arası üst düzey bir ekip kurulduğunu bildirdi. Kaynaklar, Pegasus casus yazılımının ihracatını denetleyen Savunma Bakanlığından daha geniş uzmanlık alanlarına sahip olan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yönetildiğini aktararak, soruşturmaya Milli Güvenlik Kurulu'nun dahil olmadığını ve değerlendirmenin üst düzey savunma, istihbarat ve diplomatik yetkililer tarafından yapıldığını açıkladı.

Casus yazılım hakkında yorum yapan bir NSO sözcüsü, "İsrail hükümeti tarafından alınan herhangi bir kararı memnuniyetle karşılıyoruz ve şirketin faaliyetlerinin kusursuz olduğuna ikna olduk" dedi.

MEKSİKA'DA ESKİ HÜKÜMETE PEGASUS SUÇLAMASI

Meksika'nın finansal istihbarat birimi başkanı Santiago Nieto yaptığı açıklamada, mevcut hükümetin Pegasus'u satın almak için şirketlerle sözleşme imzalamadığını ifade ederek, önceki Meksika yönetiminin bunu "kontrol, korkutma ve manipülasyon taktikleri" olarak yaptığını öne sürdü.

FAS'IN "PEGASUS" CASUS YAZILIMI İLE MACRON'UN TELEFONUNA SIZDIĞI İDDİASI

Fransız basını, Pegasus casus yazılımı kullanılarak Fas hükümetinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait akıllı telefonun gözetlediğini iddia etti. Fas'ın 2019'da Cumhurbaşkanı Macron'u, Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'i ve hükümetin diğer 14 üst düzey üyesini dinlemeyi hedeflediğini iddia edilen haberde, Macron'un hedef alınan telefonunu en az 2017'de Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana kullandığı kaydedildi.

İddiaların ardından Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Eğer bu bulgular doğruysa, bu çok ciddi bir durum. Tüm ışık bu açıklamalara tutulacak" ifadeleri kullanıldı. Fas hükümeti ise iddialara yönelik henüz bir açıklamada bulunmadı.

PEGASUS İLE 50 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN TELEFONUNA SIZILDIĞI İDDİASI

Paris merkezli kar amacı gütmeyen gazetecilik grubu Forbidden Stories'in liderliğindeki 17 medya kuruluşu tarafından geçtiğimiz pazar günü yayınlanan küresel bir araştırmada, NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı kullanılarak, telefonları ele geçirilen 50 binde fazla kişinin arasında birçok dünya liderinin ve üst düzey yetkilinin de yer aldığı belirtilmişti.

Söz konusu liderler arasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pakistan, Mısır ve Fas başbakanları ve Lübnan, Uganda ve Belçika gibi ülkelerden 7 eski hükümet Lideri ile Fas Kralı 6. Muhammed yer aldığı ifade edildi.

Yazılım ile ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) en az bir çalışan ile toplamda 34 ülkeden 600'den fazla yetkili ve politikacının hedef alındığı belirtiliyor. Bu 34 ülke arasında ise, ABD, İngiltere, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Burundi, Butan, Çin, Kongo, Mısır, Macaristan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kuveyt, Mali, Meksika, Nepal, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Togo, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bulunduğu kaydedildi.

NSO, medya ortaklarının haberlerini "yanlış varsayımlar ve doğrulanmamış teorilerle dolu" olduğunu belirterek söylemleri reddetmişti. NSO, Pegasus'un yalnızca devlet istihbaratı ve kolluk kuvvetleri tarafından terör ve suçla mücadele için kullanılmasının amaçlandığını açıklamıştı.

İsrail, Pegasus casusu yazılımını soruşturmak üzere üst düzey ekip kurdu

cumhurbaşkanı, NSO Group, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail, 'Pegasus' casusu yazılımını soruşturmak üzere üst düzey ekip kurdu - Son Dakika


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