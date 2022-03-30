İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti

30.03.2022 16:09
İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkede son günlerde art arda yaşanan silahlı saldırılar üzerine alarm seviyesini en yükseğe çıkardıklarını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkede son günlerde art arda yaşanan silahlı saldırılar üzerine alarm seviyesini en yükseğe çıkardıklarını duyurdu.

Lapid, ülkesini ziyaret eden Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Kudüs'te görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Schallenberg'in ziyaretinin İsrail'de peş peşe düzenlenen silahlı saldırıların gölgesinde gerçekleştiğine işaret eden Lapid, "Arkadaşım Alexander; keşke bugün sizi, sizin gibi büyük bir İsrail dostuna yakışacak şekilde ağırlayabilseydim. Ancak aksine zor ve sancılı bir günde buluşuyoruz. Dün beş kişi bir terörist tarafından öldürüldü. Bu, bir hafta içinde aynı türde düzenlenen üçüncü saldırı." diye konuştu.

Beni Barak kentinde düzenlenen dün akşamki saldırının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını söyleyen İsrailli Bakan, "Alarm seviyemizi 'Duvarların Muhafızı Operasyonu'ndan (Mayıs 2021'de Gazze'ye karşı düzenlenen İsrail saldırıları) bu yana en yüksek seviyeye çıkarmaya ve sahadaki kuvvetlerimizi önemli ölçüde güçlendirmeye karar verdik." dedi.

Lapid, "Bugünkü toplantımız, bu hafta başında ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bahreyn Dışişleri Bakanları ile yapılan Necef Zirvesi'nde olduğu gibi teröre en iyi tepkidir." ifadelerini kullandı.

Beni Barak saldırısı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.

İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti

YORUMLAR
500
İsrail'de silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü İsrail'de silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, Saldırı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:48:37. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement