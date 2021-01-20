İsrail: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor - Son Dakika
BBC

İsrail: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor

20.01.2021 11:57

İsrail'in koronavirüsle mücadale koordinatörü Nachman Ash, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunun, şirketin açıkladığından daha az koruma sağladığını söyledi.

İsrail'in koronavirüsle mücadale koordinatörü Nachman Ash, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunun, şirketin açıkladığından daha az koruma sağladığını söyledi.

İsrail ordu radyosuna göre, "İlk dozun koruma oranı, umduğumuzdan daha az" diyen Ash, ülkede birkaç hafta içinde virüsün mutasyona uğramış varyantının Covid-19'un ana kaynağı haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Ülkede 17 Aralık'ta başlayan aşılama seferberliğinde şimdiye kadar 2 milyon kişiye ilk doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı. Bu kişilerden 400 bini ikinci dozu da yaptırdı.

Pfizer, ilk dozun yaklaşık yüzde 52 koruma sağladığını söylüyor. Aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkeler ilk dozun yapıldığı kişilerin sayısını artırmak için aşının ikinci dozunu geciktiriyor.





İlk dozdan sonra binlerce kişi hasta oldu

İsrail'de ilk dozu yaptırdıktan sonra binlerce kişinin hastalandığına dair haberler aşının ilk dozunun etkinliği konusunda soru işaretleri doğurmuştu.

İsrail Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Sharon Alroy-Preis bunun, aşılanan kişilerde virüse maruz kalmalarından önce yeterince antikor oluşmamasından kaynakladığını belirtiyor.

Şeba Tıp Merkezi'nin açıkladığı verilere göre ikinci doz Pfizer aşısını yaptıranlarda antikor oranı 6 ila 12 kat arasında artıyor.

Koronavirüsle mücadelede örnek ülkelerden biri olarak gösterilen 9 milyon nüfuslu İsrail'de Sağlık Bakanlığı, pazar günü 10.021 vaka açıklamıştı.

Bakanlık üç ayı aşkın bir aradan sonra koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 10 eşiğini aştığını duyurmuştu.

İsrail'de koronavirüsle mücadele için uygulanan yeni koronavirüs sınırlamalarının Perşembe gününden itibaren hafifletilmesi planlanıyordu.

Ancak vaka sayılarının artmasından sonra yeni önlemlere başvurulabileceği belirtiliyor. Bunlar arasında Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın uçuşlara kapatılması da var.

İsrail medyasına göre, vakalardaki artış özellikle ultra-Ordodoksların yaşadığı bölgelerde bazı okulların açık olması ve buralarda büyük çaplı toplantılar yapılmasına bağlanıyor.

Pazartesi günü Bnei Brak'ta polis 300 davetlinin katıldığı bir düğüne baskın düzenlemişti.

Sharon Alroy-Preis de virüsün yeni varyantının özellikle Ortodokslar arasında hızla yayıldığını belirterek, bu varyantın ortaya çıktığı İngiltere'den yeni dönen bir kişinin 20-30 kişiye virüs bulaştırdığını söyledi.

İsrail: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor
İsrail: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor

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Son Dakika Sağlık İsrail: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor - Son Dakika

BBC

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