Son Dakika Haberleri: - İsrail Polisi 13 Filistinliyi Tutukladı
Son Dakika Güncel - İsrail Polisi 13 Filistinliyi Tutukladı

- İsrail Polisi 13 Filistinliyi Tutukladı

7 saat önce

- İsrail polisi 13 Filistinliyi tutukladıKUDÜS - İsrail polisi, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle farklı bölgelerde evlerini bastığı 13 Filistinliyi tutukladı.

- İsrail polisi 13 Filistinliyi tutukladı

KUDÜS - İsrail polisi, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle farklı bölgelerde evlerini bastığı 13 Filistinliyi tutukladı.

İsrail güçleri, İsrail'in güvenliğini tehdit ettiği ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 13 Filistinliyi evlerini basarak gözaltına aldı. İsrail polisinin daha sonra tutukladığı Filistinlilerden 4'ünün Beytüllahim'de bulunan Ayda Kampı'da, 4'ünün Batı Şeria'da, 2'sinin Ramallah'ta, 3'ünün Doğu Kudüs'teki Isawiya köyünde yaşadığı öğrenildi. Tutuklananlar arasında daha önce serbest bırakılan Filistinlilerin de olduğu ifade edildi.

İsrail polisinin gözaltına alma işlemi sırasında Filistinlilere orantısız güç kullanması dikkat çekti.

- İsrail Polisi 13 Filistinliyi Tutukladı

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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