İsrail polisi, Aksa'da Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail polisi, Aksa'da Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldı

25.04.2023 17:06

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı. Mutlu'nun gözaltına alındığı sırada Kur'an-ı Kerim okuduğu ortaya çıktı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

KUR'AN-I KERİM OKUYORDU

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALDILAR

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

İsrail polisi, Aksa'da bir Türk vatandaşını gözaltına aldı
Kaynak: AA
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İsrail, Aksa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail polisi, Aksa'da Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldı - Son Dakika
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