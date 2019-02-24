Son Dakika Haberleri: İsrail Polisi Aksa'nın Rahmet Kapısı'nı Açan Şeyh Selheb'i Gözaltına Aldı

İsrail Polisi Aksa'nın Rahmet Kapısı'nı Açan Şeyh Selheb'i Gözaltına Aldı

1 saat önce

İsrail polisi, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

İsrail Polisi Aksa'nın Rahmet Kapısı'nı Açan Şeyh Selheb'i Gözaltına Aldı, System.String[]
İsrail polisi, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Şeyh Selheb'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina bölgesindeki evine, Şeyh Bukeyrat'ı da Sur-Bahir bölgesindeki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığını söyledi.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin geçen hafta pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, cuma günü 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:28 Kaynak: AA

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