İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Yahudi yerleşim birimi Modiin kavşağı yakınında bıçaklı saldırı ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail polisi: Batı Şeria'daki bıçaklı saldırıda 3 İsrailli yaralandı - Son Dakika

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