İsrail polisi: Beni Barak saldırısında ölenlerden 2'si Ukraynalı - Son Dakika
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İsrail polisi: Beni Barak saldırısında ölenlerden 2'si Ukraynalı

30.03.2022 12:53
İsrail polisi: Beni Barak saldırısında ölenlerden 2'si Ukraynalı

İsrail'in Beni Barak kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda ölen 5 kişiden 2'sinin Ukraynalı olduğu belirtildi.

İsrail'in Beni Barak kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda ölen 5 kişiden 2'sinin Ukraynalı olduğu belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırının düzenlenişi ve hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, dün akşam saat 20.00 civarında Beni Barak kentine gelen (işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı) Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27), bir iş yerinin önünde 23 ve 32 yaşlarındaki Ukraynalı 2 yabancı işçiyi "M-16" tipi otomatik tüfekle ateş açarak öldürdü.

Ardından başka bir sokağa yönelen saldırgan, önce araç kullanan Beni Barak sakini Şalom Yakub'u (37), oradan da başka bir sokağa geçerek İsrailli sivil Yehezkel Efişai David'i (30) öldürdü.

Hareket halindeki saldırgan, olaya müdahale etmek üzere motosikletle bölgeye yönelen yerel emniyet müdürlüğünde görevli 2 polis memuru ile karşılaştı. Polislere ateş açan saldırgan, 32 yaşındaki Başçavuş Amir Kuri'yi göğsünden yaraladı.

Saldırgan, açıklamada ismi gizli tutulan İsrailli diğer polis memurunun açtığı ateş sonucu öldürüldü. Ağır yaralanan polis memuru Kuri ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail'in kuzeyindeki Nasıra şehri yakınındaki Nof HaGalil yerleşimi sakini olduğu belirtilen Kuri için, Nasıra'daki Müjde Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleneceği aktarıldı.

İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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İsrail askerlerinden Beni Barak saldırısını düzenleyen Filistinlinin ailesinin evine baskın İsrail askerlerinden Beni Barak saldırısını düzenleyen Filistinlinin ailesinin evine baskın

Polis Memuru, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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