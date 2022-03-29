İsrail polisi, DEAŞ saldırılarının ardından gözaltı operasyonları başlattı - Son Dakika
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İsrail polisi, DEAŞ saldırılarının ardından gözaltı operasyonları başlattı

29.03.2022 13:27
İsrail polisi, DEAŞ saldırılarının ardından gözaltı operasyonları başlattı

İsrail polisi, son bir haftada iki kez düzenlenen ve 6 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan terör örgütü DEAŞ bağlantılı saldırıların ardından 12 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, son bir haftada iki kez düzenlenen ve 6 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan terör örgütü DEAŞ bağlantılı saldırıların ardından 12 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Vadi Ara bölgesinde dün gece ve bu sabah erken saatlerde ev baskınları düzenlendi.

Açıklamada, "İsrail Polisi ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ortak operasyonunda, Vadi Ara bölgesinde (kuzey) DEAŞ üyesi ve DEAŞ'a destek veren 12 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Polisin, "31 ev ve sıcak noktada incelemeler ve aramalar yaptığı" kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların sorgulanmak üzere Şin-Bet'e teslim edildiği belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre gözaltılar, Vadi Ara, Nasıra, Ummulfahm ve Sahnin bölgesinde gerçekleşti.

Ne olmuştu?

Ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda da 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.???????

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Şin Bet, İsrail, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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