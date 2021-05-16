İsrail polisi Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Böylece İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te ramazan ayından bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1000'e ulaştığı bildirildi.

Gözaltı için Vadi Kaddum Mahallesi'ndeki Dana ailesinin evine baskın düzenleyen İsrail polisinin kadın ve çocuklara saldırdığı kaydedildi.

Baskınlarda başta Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 25 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs 'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı, baskın düzenlediği bir evde kadın ve çocuklara saldırdı.

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