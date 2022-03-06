İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci ateş açarak öldürdü - Son Dakika
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İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci ateş açarak öldürdü

06.03.2022 10:47
İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci ateş açarak öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "kesici aletle saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla" Filistinli bir genci ateş açarak öldürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "kesici aletle saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla" Filistinli bir genci ateş açarak öldürdü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 yaşındaki bir Filistinli Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde iki polise kesici aletle saldırıda bulundu.

Açıklamada, polislerin hafif ve orta şekilde yaralandığı, Filistinli gencin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Kamu Güvenliği Bakanı Omer Bar-Lev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin hızlı müdahalesiyle" Filistinli gencin öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA, 19 yaşındaki Filistinli gencin adının Samir el-Kavasime olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada ise Filistinli gence ait olduğu iddia edilen ve Mescid-i Aksa'nın kapılarından birine yakın bölgede hareketsiz şekilde yerde yatan bir kişinin görüntüleri yayımlandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre olay yerine çok sayıda İsrail gücü gelirken, Mescid-i Aksa'ya açılan kapılar da kapatıldı.

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Doğu Kudüs, Saldırı, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci ateş açarak öldürdü - Son Dakika


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