Son Dakika Haberleri: İsrail Polisi Doğu Kudüs'te Filistinli Bir Kadını Şehit Etti

İsrail Polisi Doğu Kudüs'te Filistinli Bir Kadını Şehit Etti

42 dakika önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli bir kadını vurarak şehit etti.

İsrail Polisi Doğu Kudüs'te Filistinli Bir Kadını Şehit Etti, System.String[]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli bir kadını vurarak şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te İsrail güçleri tarafından vurulan ve kimliği henüz belirlenemeyen Filistinli bir kadın şehit oldu.

Olaya ilişkin Filistin Kızılayı da bir açıklama yaparak İsrail güçlerinin yaralıya müdahale etmek için bölgeye giden Filistinli sağlık ekiplerinin olay yerine girişine izin vermediğini belirtti.

Öte yandan İsrail polisi, "Kudüs'ün kenar mahallesindeki Zaim kontrol noktasında bir kadın şüpheli bölgedeki güvenlik görevlilerine bıçaklı saldırı girişiminde bulundu." açıklamasını yaptı.

Söz konusu olayda İsrail güçlerinden yaralananın olmadığı belirtilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:07 Kaynak: AA

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