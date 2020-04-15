İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Kovid-19 testi yapılan kliniği kapattı - Son Dakika

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan kliniği kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde yer alan ve Filistinlilere Kovid-19 testi yapılan klinik dün akşam İsrail polisinin baskınına uğradı.

Baskının ardından kliniği kapatan İsrail polisi, 4 Filistinli aktivisti de gözaltına aldı.

Olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmazken, Haaretz gazetesi, Kovid-19 test kitlerinin Filistin yönetimince sağlandığı gerekçesiyle söz konusu kliniğin kapatıldığını yazdı.

Haaretz'e konuşan ve Silvan'da ikamet eden Farhi Ebu Diab, baskına tepki göstererek, "İsrail yönetimi bize yardım etmiyor. Başkalarından da yardım almamıza izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi, İsrail'i işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kovid-19 vakalarını gizlemekle itham ediyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı Doğu Kudüs'teki vakalara ilişkin net bir bilgi vermezken, Filistin yönetimi kentte 41 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerinden gelen baskıların ardından yaklaşık 2 hafta önce Doğu Kudüs'te 4 ayrı Kovid-19 test noktası kurmuştu.