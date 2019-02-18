İsrail Polisi, El Aksa Camii'ne Giden Kapıları Kapadı
1 saat önce
İsrail polisi Kudüs'teki El Aksa Camii'ne giden tüm kapıları kapatarak, Müslümanların giriş ve çıkışlarını engelledi.
İsrail
polisi Kudüs
'teki El Aksa
Camii'ne giden tüm kapıları kapatarak, Müslümanların giriş ve çıkışlarını engelledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:26 Kaynak: İHA
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