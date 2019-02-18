Son Dakika Haberleri: İsrail Polisi, El Aksa Camii'ne Giden Kapıları Kapadı

İsrail Polisi, El Aksa Camii'ne Giden Kapıları Kapadı

1 saat önce

İsrail polisi Kudüs'teki El Aksa Camii'ne giden tüm kapıları kapatarak, Müslümanların giriş ve çıkışlarını engelledi.

İsrail Polisi, El Aksa Camii'ne Giden Kapıları Kapadı, System.String[]
İsrail polisi Kudüs'teki El Aksa Camii'ne giden tüm kapıları kapatarak, Müslümanların giriş ve çıkışlarını engelledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:26 Kaynak: İHA

Kudüs, Aksa, İsrail, Güncel
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