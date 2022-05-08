İsrail polisi Elad kenti yakınlarında düzenlenen gösteride 3 İsrailliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail polisi Elad kenti yakınlarında düzenlenen gösteride 3 İsrailliyi gözaltına aldı

08.05.2022 03:38
İsrail polisi Elad kenti yakınlarında düzenlenen gösteride 3 İsrailliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin, Elad kasabasının girişinde düzenlenen gösteri sırasında 3 İsrailliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinin, Elad kasabasının girişinde düzenlenen gösteri sırasında 3 İsrailliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yediot Adronot gazetesinde yer alan haberde, İsrailli göstericilerin geçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek için Elad kasabası girişinde toplanarak yayalara ve polis araçlarına taş attığı bildirildi.

Gazeteye göre, göstericiler kasabanın ana caddelerini kapatmaya çalışırken, İsrail polisi 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

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Protesto, İsrail, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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