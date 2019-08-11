İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere...

İsrail polisinin biber gazı ve ses bombası atarak Filistinlilere müdahale etmesi İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

İsrail polisinin biber gazı ve ses bombası atarak Filistinlilere müdahale etmesi

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı

Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin

Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi