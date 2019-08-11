İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere...
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İsrail polisinin biber gazı ve ses bombası atarak Filistinlilere müdahale etmesi İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.
İsrail polisinin biber gazı ve ses bombası atarak Filistinlilere müdahale etmesi Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:48 Kaynak: AA
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.
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