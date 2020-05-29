- İsrail polisi, Filistinli kadın aktivist el-Halavani'yi gözaltına aldı - Son Dakika

- İsrail polisi, Filistinli kadın aktivist el-Halavani'yi gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail polis işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın çevresindeki Bab el-Asbat bölgesinde Filistinli kadın aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldı.

Filistinli kadın aktivist Hanadi el-Halavani, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın çevresindeki Bab el-Asbat bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Halavani'nin, Mescidi Aksa'da cuma namazı kılmak için hazırlanırken gözaltına alındığı öğrenildi. Halavani, gözaltına alınmasının ardından İsrail polisi tarafından Kudüs'teki El Kaşleh karakoluna götürüldü.