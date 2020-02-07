İsrail polisi Filistinlileri taşıyan otobüslerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail polisi Filistinlileri taşıyan otobüslerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi - Son Dakika

İsrail polisi Filistinlileri taşıyan otobüslerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi

6 saat önce

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlileri taşıyan çok sayıda otobüsün Kudüs'e girişini engelledi.

İsrail polisi Filistinlileri taşıyan otobüslerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi, System.String[]

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlileri taşıyan çok sayıda otobüsün Kudüs'e girişini engelledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Muselles ve Celile bölgelerindeki kentlerde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlileri taşıyan otobüsler, İsrail polisince Kudüs'ün girişinde durduruldu.

Hafta boyunca Mescid-i Aksa'da sabah ve cuma namazı kılma çağrılarına cevaben yola çıkan İsrail vatandaşı Filistinliler, polisin izin vermemesiyle geldikleri bölgelere geri dönmek zorunda bırakıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyö ve mahallelerinden gelen binlerce Filistinli ise sabah namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail polisinin gerekçesini belirtmeksizin Filistinli bir kadının Harem-i Şerif'e girişine izin vermediğini aktardı.

AA muhabirine konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen Mescid-i Aksa korumalarından biri de İsrail polislerinin sabah namazı öncesi Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini, ancak namaz sonrası herhangi bir olay yaşanmadığını belirtti.

İsrail polisi, son iki haftada cuma günleri sabah namazlarında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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