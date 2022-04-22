İsrail polisi, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişlerine müsaade etti - Son Dakika
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İsrail polisi, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişlerine müsaade etti

22.04.2022 11:26
İsrail polisi, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişlerine müsaade etti

İsrail polisi, sabah namazı sonrasında çıkan olayların ardından cuma namazı için girişlerine müsaade etmediği Filistinli genç erkekleri Mescid-i Aksa'ya almaya başladı.

İsrail polisi, sabah namazı sonrasında çıkan olayların ardından cuma namazı için girişlerine müsaade etmediği Filistinli genç erkekleri Mescid-i Aksa'ya almaya başladı.

İsrail polisi, sabah namazı sonrasında Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale etmiş, olayların ardından yalnızca Filistinli kadınlar ile yaşlı erkeklerin Aksa'ya girişlerine müsaade edilmişti.

Söz konusu kısıtlamayı kaldıran İsrail polisi, cuma namazını kılmak için gelen Filistinli genç erkeklere de müsaade ederek Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdi.

İsrail polisinin baskınında 31 Filistinli yaralanmıştı

İsrail polisi, binlerce Müslümanın sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ekipleri tarafından söndürülmüştü.

İsrail polisi, söz konusu müdahalenin ardından Mescid-i Aksa'dan çekilmiş ve cuma namazına gelenlerden yalnızca kadınlar ile yaşlı erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermişti.

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İsrail, Mescit, Cuma, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişlerine müsaade etti - Son Dakika


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