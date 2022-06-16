Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail güçlerinin öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde yaşanan ve büyük tepki çeken polis şiddetine ilişkin soruşturma yürüten İsrail polisi, hadiseyi "karmaşık bir olay" olarak tanımlamakla yetindi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail polisi: Gazeteci Ebu Akile'nin cenaze töreninde yaşananlar 'karmaşık bir olaydı' - Son Dakika

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