İsrail polisi Hayfa'da İsrail vatandaşı bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde polise bıçakla saldırdığı iddia edilen İsrail vatandaşı bir Filistinli, polis kurşunuyla öldürüldü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, alınan ihbar üzerine Hayfa'daki En-Nesnas Mahallesi'ne gidildiği ve mahallede bıçaklı bir şahsın korku saldığı ifade edildi.

Açıklamada, polislerin söz konusu şahsı durdurmaya çalıştığı sırada bir memurun bıçakla yaralandığı ve bunun üzerine ateş edilerek şahsın "etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

Yerel basında, öldürülen şahsın Münir Anabtavi adlı 33 yaşındaki İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğu ve ruhsal bozukluk nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine göre, Anabtavi ailesi, oğulları Münir'in bıçak taşıdığı iddiasını yalanladı.

"Bize yardım etmek yerine onu öldürdüler"

Gazeteye konuşan Anabtavi'nin kız kardeşi, "Abimi soğukkanlılıkla öldürdüler. Susmayacağız. Hastaydı ve tedaviye ihtiyacı vardı, yalan söylemekten vazgeçmeliler. Bize yardım etmek yerine onu öldürdüler. Bu başarısız polisler, ruhsal bozukluğu olanları öldürmekten başka bir şey bilmezler." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed et-Tıybi de Münir Anabtavi'nin İsrail polisince öldürülmesine tepki gösterdi.

Tıybi, sosyal medya hesabından, Anabtavi'nin ruhsal bozukluğu olduğunu ve kontrol edilmek yerine polis tarafından sırtından vurulduğuna dikkati çekerek, daha önce İsrail polisince öldürülen psikolojik sorunlu Filistinli Mustafa Yunus ile zihinsel engelli İyad Hallak'ı hatırlattı.