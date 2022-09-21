İsrail polisi Holon kentinde İsrailli bir kadını öldürdüğü şüphesiyle aranan Filistinlinin ölü bulunduğunu duyurdu.
İsrail polisinden yapılan açıklamada, dün Holon'da 84 yaşındaki bir İsrailli kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayın ardından cinayet şüphesiyle güvenlik birimlerinin geniş çaplı arama başlattığı kaydedilen açıklamada, katil zanlısının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinden Filistinli Musa Sarsur olduğu ifade edildi.
Açıklamada, şüphelinin yakalanması için başlatılan aramalar sonucu bu sabah Tel Aviv'de bir erkek cesedinin bulunduğu ve yapılan ön incelemede cesedin şüpheliye ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
İsrail polisinin açıklamasında, cinayetin ayrıntılarına ve şüphelinin ölüm nedenine ilişkin detaya yer verilmedi.
Son Dakika › Güncel › İsrail polisi: Holon'da bir İsrailliyi öldürmekten aranan Filistinli zanlı ölü bulundu - Son Dakika