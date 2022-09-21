İsrail polisi: Holon'da bir İsrailliyi öldürmekten aranan Filistinli zanlı ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail polisi: Holon'da bir İsrailliyi öldürmekten aranan Filistinli zanlı ölü bulundu

21.09.2022 12:22
İsrail polisi: Holon'da bir İsrailliyi öldürmekten aranan Filistinli zanlı ölü bulundu

İsrail polisi Holon kentinde İsrailli bir kadını öldürdüğü şüphesiyle aranan Filistinlinin ölü bulunduğunu duyurdu.

İsrail polisi Holon kentinde İsrailli bir kadını öldürdüğü şüphesiyle aranan Filistinlinin ölü bulunduğunu duyurdu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, dün Holon'da 84 yaşındaki bir İsrailli kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından cinayet şüphesiyle güvenlik birimlerinin geniş çaplı arama başlattığı kaydedilen açıklamada, katil zanlısının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinden Filistinli Musa Sarsur olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin yakalanması için başlatılan aramalar sonucu bu sabah Tel Aviv'de bir erkek cesedinin bulunduğu ve yapılan ön incelemede cesedin şüpheliye ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İsrail polisinin açıklamasında, cinayetin ayrıntılarına ve şüphelinin ölüm nedenine ilişkin detaya yer verilmedi.

YORUMLAR
500
AP milletvekillerinden Polonya ve İsrail'e casus yazılım eleştirisi AP milletvekillerinden Polonya ve İsrail'e casus yazılım eleştirisi Fetih yöneticisinden İsrail'e 'Gerginliği tırmandırma' tepkisi (2) Fetih yöneticisinden İsrail'e 'Gerginliği tırmandırma' tepkisi (2) Batı Şeria'daki Yuşa, Zünnûn ve Zülkifl makamları Yahudi yerleşimcilerin tehdidi altında (2) Batı Şeria'daki Yuşa, Zünnûn ve Zülkifl makamları Yahudi yerleşimcilerin tehdidi altında (2)
Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail polisi: Holon'da bir İsrailliyi öldürmekten aranan Filistinli zanlı ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail polisi: Holon'da bir İsrailliyi öldürmekten aranan Filistinli zanlı ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement