Açıklamada, şüphelinin yakalanması için başlatılan aramalar sonucu bu sabah Tel Aviv 'de bir erkek cesedinin bulunduğu ve yapılan ön incelemede cesedin şüpheliye ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail polisi: Holon'da bir İsrailliyi öldürmekten aranan Filistinli zanlı ölü bulundu - Son Dakika

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