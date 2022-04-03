İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

03.04.2022 02:00

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam Kapısı bölgesindeki olaylarda "polise yabancı madde atmak, kamu düzenini bozmak, kışkırtma" gibi suçlamalarla 4 Filistinli gözaltına alındı.

Polis, açıklamasında görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucunda gözaltına alınan kişilerin artabileceği mesajını verdi.

İftar vaktinin ardından binlerce Filistinli, Eski Şehir'in sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplandı.

Bazı Filistinliler ve İsrail polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı. İsrail polisi, bazı Filistinlilere copla müdahale etti. Polisin bulunduğu noktalara zaman zaman plastik şişe gibi yabancı maddelerin atıldığı görüldü.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta olduğu toplumsal olayları dağıtmak için başvurduğu ses bombası, atlı polis gibi yöntemlerden kaçınması dikkati çekti.

İsrail yönetimi, ramazanda olayların büyümesinden endişeli

İsrail, ramazan ayının yaklaşmasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin kontrolden çıkmasından endişe ediyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

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Kaynak: AA

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