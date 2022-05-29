Fanatik Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" Gazze'de protesto edildi

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşü" abluka altındaki Gazze Şeridi'nde protesto edildi.

Gazze'deki Filistinli gruplar ve bazı insan hakları kuruluşları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail karşıtı gösteriler düzenledi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerler kırmızı çizgimizdir, Mescid-i Aksa ve içindekiler tamamen İslami kutsallardır." yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, fanatik Yahudi grupların ve aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bir grup yerleşimcinin de Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açmasını kınadı.

Hamas Hareketi de Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze'deki evinin önünde gösteri düzenledi.

Hamaslı yöneticilerden İyad ed-Deceni burada yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'yı hedef alan ihlaller konusunda uyarıda bulundu.

Deceni, "Aksa ve Kudüs, Müslümanların tamamının inancında vardır. Biz Filistin halkının arkasındayız. Gerekli yanıtı vermeye de hazırız." dedi.

Mescid-i Aksa'da toplanmaya devam edilmesi çağrısı yapan Deceni, bu durumun Filistinlileri zafere yaklaştırdığını söyledi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Meclis Başkanı Ahmed Bahr da Gazze kentinde düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada, işgal güçlerinin, "bayrak yürüyüşüyle" uygulamak istediği tehlikeli planlarını kınadı.

Aksa'nın Müslümanlara ait olduğu ve burada herhangi bir değişikliğe izin verilmeyeceğini vurgulayan Bahr, Kudüs, Batı Şeria ve İsrail içinde yaşayan Filistinlilere, "bayrak yürüyüşünü" engellemek için Aksa'nın kapılarında toplanmaları çağrısı yaptı.

Gazze'deki Hürriyet İnsan Hakları Kuruluşu da Gazze'deki BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binasının önünde oturma eylemi düzenledi.

Gazze'deki Himaye İnsan Hakları Merkezinde görevli avukat Yasir ed-Deyravi, uluslararası insan hakları kurumlarını ve uluslararası toplumu, Aksa'ya yönelik ihlallerine son vermesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Fanatik Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren, Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.

Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, içeridekilere müdahale etmişti. Bir grup Filistinli, baskın sırasında Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail polisi, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmiş ve Kıble Mescidi'nin kapılarını demir zincirlerle kapatmıştı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak fanatik Yahudiler, sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskınlar düzenliyor.