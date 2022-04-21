İsrail polisi korumasındaki 762 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

İsrail polisi korumasındaki 762 fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail polisinin eşlik ettiği 762 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Kurumun açıkladığı rakamlara göre, Hamursuz Bayramı dolayısıyla pazar gününden bu yana son 5 günde Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 3 bin 670'e ulaştı.

Fanatik Yahudiler geniş güvenlik önlemleri altında Aksa'ya alındı

İsrail polisi, sabah namazının ardından içerideki Müslümanları dışarı çıkarmak için Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Polis, alandaki bazı Filistinlilere kauçuk kaplı mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.

İsrail polisi, Müslümanların büyük bir çoğunluğunu Aksa'dan çıkardıktan sonra onlarca kişilik fanatik Yahudi gruplarını geniş güvenlik önlemleri altında Aksa'ya aldı.

Yaralanan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı

Bir grup Filistinli, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınarak kapıları kapattı. Yerleşimcilerin baskını sırasında buradaki grup tekbir getirerek ve Aksa için slogan atarak olaya tepki gösterdi.

Filistin Kızılayı, Mescid-i Aksa'da yüzüne kauçuk kaplı mermi isabet eden bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

İsrail polisinin alanı terk etmesinin ardından Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden Müslümanlara açıldı.

İsrail polisi sosyal medyada Araplara ait hesapları suçladı

İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği müdahaleye ilişkin Araplara ait bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilerin "yanıltıcı ve kışkırtıcı" olduğunu savundu.

İsrail polisinin, sabah Mescid-i Aksa'dan ayrıldıktan sonra 7 Filistinliyi "molotofkokteyli attıkları" iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail, yarından itibaren Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın düzenlemesine izin vermeyecek.

İsrail yönetimi önceki yıllarda da ramazanın son günlerinde Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların ise mescitte kalmasına müsaade ediyordu.

Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

Fanatik Yahudi yerleşimciler, 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırmıştı.

İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskınını sağlarken Mescid-i Aksa ve Eski Şehir bölgesindeki Filistinlilere yönelik müdahalesi uluslararası arenada tepki çekmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.