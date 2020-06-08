İsrail polisi Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine gece düzenlediği baskınlarda 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin gece saatlerinde Doğu Kudüs'in Eski Şehir ve Et-Tur bölgelerine baskın düzenlediğini belirtti.

Buradaki bazı evlerde arama yapan İsrail polisinin, çeşitli iddialarla 21 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail polisinden ise söz konusu gözaltılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinliler arasında Fetih'in bölge sorumlularının da yer aldığı ifade edildi.

İsrail polisi dün aralarında Kudüs Esirler Cemiyeti Başkanı Nasır Kavs'ın da bulunduğu 8 Filistinliye bir hafta ile 6 ay arasında değişen Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezaları vermişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.